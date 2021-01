El ex One Direction llenó de buenas vibras este 1 de enero con su video titulado “Treat People With Kindness”

Harry Styles arranca año con buenas vibras y bailando, pero sobre todo volviendo locas a sus fans tras el estreno de su más reciente video titulado “Treat People With Kindness”.

En dicho material, el cual ya se conviertió en tendencia con el hashtag #TPWK, se le pueden ver moviendo el cuerpo conforme la alegre melodía transcurre. El material muy al estilo de esos shows de lo 50, es en blanco y negro.

Las imágenes van tomando su climax, mientras una banda de música mantiene el ritmo, hasta que llega la actriz Phoebe Waller-Bridge para que junto al cantante acaben de contagiar la alegría del momento.

El video fue dirigido por Gabe y Ben Turner quienes pusieron la cereza en el pastel a incluir a la actriz de la “Fleabag” quien llega al “centro nocturno” en el que está cantando el británico. Ella busca un asiento mientras sigue la música y él la encuentra con la mirada. Inmediatamente sin dejar de moverse Styles brinca sobre las mesas de los invitados hasta llegar al lugar de Waller-Bridge y tras un romántico intercambio de miradas suben al escenario para continuar con el baile.

El último disco que lanzó Harry Styles fue el “Fine Line”a finales del 2019, de ahí se desprenden éxitos como “Watermelon Sugar” y “Golden”, piezas claves para que el exOne Direction tocara los cuernos de la luna.

Ahora presume tres nominaciones al Grammy: Mejor Video Musical (por “Adore You”), Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Interpretación Vocal de Pop Solista (por “Watermelon Sugar”) y que podría alzar el próximo 31 de enero.