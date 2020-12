En el video de 73 segundos en la cuenta de Twitter del actor Ryan Reynolds, se puede ver a su madre, Tammy Reynolds, leer un guión que muestra a Chris Hemsworth y Hugh Jackman, como parte de una divertida “pelea en las redes sociales”

El video forma parte de la AGBO Superhero League, una liga de fútbol de fantasía.

Esta liga Reynolds y otras estrellas de superhéroes juegan para ayudar a organizaciones benéficas.

Cabe señalar que a modo de broma, Ryan Reynolds escribió el mensaje que leería su madre “en contra” de Chris Hemswort.

En el video la madre del protagonista de “Deadpool” dice que su hijo le pidió que leyera algo sobre un amigo suyo.

“Chris Hemsworth es el australiano menos favorito de todos. Y como recordatorio, Hugh Jackman todavía existe“, comentó antes de llamar a Hemsworth un “imbécil que parece un culturista foll…. con un ornitorrinco”.

Por otro lado la mamá del actor mencionó: “sólo una madre puede decir la siguiente parte. Chris, eres un pitido que suena de la manera más pitido. Lo siento mucho por mi hijo, Ryan. Es mi culpa. Lo mencioné mal”, puntualizó-

Para finalizar el mensaje comentó: “¡Te amé en Wonder Woman! Fue lo mejor”.

To my fellow @agboleague superhero fantasy football players. I don’t trash talk. Even if it’s “required”. Even if it benefits the astounding work of @sickkids hospital. Disparaging others isn’t what heroes do. I was raised to treat friends with respect. #ChrisHevansprine. pic.twitter.com/a6XsNvsRwt

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2020