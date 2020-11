Lady Gaga y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se intercambiaron ataques, dardos y reproches en las redes sociales a un día de las elecciones y con el “fracking” (fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos) como telón de fondo.

La estrella del pop se volcó por completo a ayudar al exvicepresidente Joe Biden en su intento por llegar a la Casa Blanca y este lunes aparecerá junto al candidato demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos).

Nothing exposes Biden’s disdain for the forgotten working men & women of PA like campaigning with anti-fracking activist Lady Gaga.

This desperate effort to drum up enthusiasm is actually a sharp stick in the eye for 600,000 Pennsylvanians who work in the fracking industry. pic.twitter.com/p5LqLFl4Dl

— Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) November 1, 2020