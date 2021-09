El eliminado del quinto programa de MasterChef Celebrity fue el cantante José Joel, algo que generó decenas de memes en las redes sociales, pues muchos internautas se sintieron felices de saber que el hijo de José José dejaría la competencia, al ser uno de los integrantes menos apoyados.

Las celebridades tuvieron la tarea de crear un caldo de piedra durante el primer reto, las mejores fueron Laura Flores, Laura Zapata y “La Choco”, ellas también fueron las capitanas de los equipo para el siguiente reto en donde prepararon platillos para la mesa de Carlos V.

Los participantes que cocinaron el peor platillo de carnitas fueron “Bebechita”, Alicia Machado y José Joel, sin embargo, las mujeres se salvaron y subieron al balcón, mientras que el músico se sumó a Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde Obregón y William Valdés.

Memes no perdonan a José Joel

El también hijo de la actriz Anel Noreña, no superó los retos en solitario y en equipo, pero los chef tomaron la decisión de que no siguiera en la competencia luego de presentar su receta de carnitas quemadas y una salsa de buen sabor, pero muy espesa, y los memes no se hicieron esperar en redes, pues compararon su platillo con el traje negro que Kim Kardashian lució en la Gala del MET.

El cantante manifestó su tristeza, pero también agradeció la oportunidad de participar el programa de TV Azteca. “Es una emoción que no conocía, me quedo con ganas de seguirlo haciendo y por supuesto hay una parte que dice: ‘chin, ni modo’ (…) creo que me voy en buen momento, con lo aprendido, las lecciones de vida y de cocina también”, dijo el intérprete.

Sin embargo, muchos internautas también hicieron notar el hecho de que quien apoyo al cantante para la elaboración de sus carnitas fue otra participante, quien resulta que nunca había preparado el platillo.

En redes sociales fue muy comentado que Dalú ayudó a José Joel y después aceptó que no sabía cocinar carnitas.

Jose Joel Al enterarse que Dalu nunca había hecho carnitas#ConquistaMasterChef pic.twitter.com/DQY8TzEt9t — Lovely (@LittleMoni_) September 18, 2021

Desde hace varias semanas, el hijo de José José se ha vuelto tendencia en redes sociales por ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity menos queridos y apoyados por el público, por lo que se esperaba que desde hace varios episodios dejará el programa.

Por esta razón los fans del reality de cocina no pudieron evitar mostrar su felicidad con divertidos memes al saber que el quinto eliminado era el cantante.