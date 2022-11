La cantante británica Dua Lipa aclaró que no participará en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, al argumentar que visitará ese país solo cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió.

“Hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar. Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo. Un amor, Dua x”, señaló en sus redes sociales.

📸 | @DUALIPA confirms that she won’t be performing at the opening ceremony of the World Cup in Qatar (13/11)

“I will not be performing & nor have I been involved in any negotiation to perform. I look forward to visiting Qatar when it has fulfilled it’s human rights pledges.” pic.twitter.com/yaj4DiQnlt

