La famosa conductora reveló cómo ha vivido más de un año de pandemia y el reto que representa conducir los Latin AMAs

Actriz y conductora, pero sobre todo mamá de cinco y feliz esposa de Martín Fuentes, así se define Jacky Bracamontes, quien ha logrado posicionarse en la difícil industria del entretenimiento a pesar de las adversidades y lejos del estigma de ser el rostro detrás de una corona en un certamen de belleza.

Fue en al año 2000 cuando la tapatía obtuvo su primer triunfo en el mundo de la farándula. Con tan sólo 21 años ganó el concurso Nuestra Belleza México y siguiendo este camino un año después participó en Miss Universo, estos eventos sirvieron de plataformas para construir una trayectoria en la que brilla con luz propia.

Y aunque muchas caen ante carreras efímeras, Jacky luchó, se preparó y consiguió sus sueños: convertirse en una de las actrices y conductoras más queridas en la farándula mexicana, lo que ha logrado conjuntar con su vida personal y específicamente con la maternidad de sus cinco pequeñas.

“Ahí empecé (el concurso de belleza), pero hice casting para entrar a estudiar actuación y empecé en la conducción dando los deportes en un noticiero; yo aún no entregaba la corona cuando ya estaba trabajando en televisión y claro que se te abren las puertas pero claro que para mantenerte debe haber talento y las ganas de mejorar para mantenerte, sino por más que te abran las puertas luego se te cierran”, comentó en entrevista con Infobae México.

“Hay que aprovechar las oportunidades y fue increíble. Uno de mis años más lindos fue cuando conviví con Adela Micha, Toño de Valdés, Miguel Gurwitz, Javier Poza, fue un regalo hermoso, los talentosos, que considero amigos, aunque lloraba cada que sonaba el despertador a las 4 de la mañana y decía ‘renuncio porque ya no puedo con esto’, pero lo haría y lo volvería a hacer igual”, añadió.

Y tiene claro el secreto detrás de su éxito: “Esta carrera no es fácil porque la ves y dices ‘mira la glamorosa’ y ‘qué fácil es la vida’, pero la verdad es que no es así, (la industria del entretenimiento) significa mucha entrega, mucho trabajo, mucho compromiso, mucho estudiar… Yo soy bien terca y mira dónde estoy por terca, no es fácil, no es de la noche a la mañana, es poco a poco y es ir aprovechando las oportunidades”.

Justo esta experiencia la hará valer en las pantallas de Telemundo, donde será la anfitriona única de la importante ceremonia de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), en los que se reconocerá a grandes figuras como Joan Sebastian o Alejandro Fernández.

“Hay un nervio muy grande, porque tengo un año sin usar tacones, entonces no sé cómo me va a ir en la alfombra y con tres horas de show en tacones… voy a empezar a practicar en casa con los tacones porque porque mis pies ya se hicieron flats de estar en pantunflas y en tenis, es lo único que me tiene preocupada; pero también se siente bonito de poder vestirme de largo, echarle ganas al maquillaje, al peinado y también de ver a mis compañeros cantantes después de tantos meses de pandemia”, sentenció.

Y es que hay que puntualizar que los Latin American Music Awards es uno de los primeros eventos que se llevará a cabo en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, la cual inició hace más de un año.

Es así que su realización cobra gran relevancia y especialmente la participación de Jacky Bracamontes: “Voy sola, es otro reto porque en la edición pasada estuve con Eugenio Derbez, entonces pues nos aventábamos la bolita el uno al otro, pero ahora voy yo sola y es un regalote, pero qué gran responsabilidad, esperemos que todo salga bien, así va a ser y lo vamos a decretar”.

Para conseguir esta nueva meta, la protagonista de Rubí y Las tontas no van al cielo usará justo sus talentos de la actuación para presentar la noche de este 15 de abril la gala y concierto de los Latin AMAs.

El paso de Jacky Bracamontes en la pandemia

La actriz, conductora y modelo dejó claro que su familia ocupa toda su atención e incluso sus hijas son las más emocionadas con todas sus actividades, especialmente con este retorno.

“Mi esposo y mis hijas son mi prioridad, son mi todo. Justo del otro lado de la pandemia y tener que hacer estas entrevistas así de manera virtual, ellas están aquí en la casa, claro que las amenacé ´niñas voy a hacer unas entrevistas, no pueden entrar al cuarto, está cerrado porque voy a estar trabajando’”, resaltó entre risas.

“Y es que les encantaría estar presentes en el show, sobre todo a Jacky, mi hija la mayor, le gusta involucrarse, opinar sobre los vestidos y me dice ‘yo quiero estar’ y pues es ‘no puedes ahorita por las circunstancias, no puedes’, pero es la más fanática y les encantaría estar ahí apoyándome pero ya se podrá más adelante”, añadió.

Este es un respiro para la actriz porque sí ha padecido con las actividades en casa: “La que más sufrió el homeschooling, soy yo, porque no nací para ser Miss Jacky, sí la he pasado mal, pero ellas creo que están bien, ayudó que en esta casa somos como un kínder entonces eso ayudó a alivianarles porque siempre tuvieron actividades… pero si las clases online fueron una pesadilla para la maestra”.

En medio de la emergencia sanitaria, Jacky resalta una confesión y una enseñanza de pandemia.

“En algún momento estuve dos días sin bañarme. Estando en la casa, tirados así sin ganas de levantarnos, las niñas encima de nosotros en la cama y nos quedamos viendo películas todo el día. Eso es algo que nunca había pasado”, recordó la famosa en la conversación con Infobae México.

Jacky también tiene un aprendizaje claro de esta emergencia sanitaria: “Agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por vivir el día a día. Hay que agradecer un atardecer, hay que agradecer un día bonito, hay que agradecer un abrazo de nuestro familiar, valorar a las personas que tenemos cerca, lo demás va y viene, y eso es lo que hay que agradecer”.