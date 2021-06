En el disco incluirá la versión extendida de un tema y muchos de sus fans aseguran que se puede tratar del tema “All too well” que dedicó a su ex pareja

Después de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco “Red” y la versión extendida de su canción “All too well” que tendrá una duración de 10 minutos los fans de Taylor Swift se encargaron de hacer divertidos memes donde Jake Gyllenhaal era el protagonista.

El motivo es que el tema “All too well”, fue la canción que Swift le dedicó a Gyllenhaal después de su ruptura en 2010, pues aunque la pareja solo duró juntos un par de meses, específicamente de octubre a diciembre y la que parece no haber acabado en buenos términos.

Se dice que la cantante le dedico varios temas al actor pero en especial “All too well” la que pertenece al álbum “Red” lanzado por primera vez en 2012 con la compañía discográfica Big Machine y fue producto de una nominación a Mejor Álbum Country en los Grammys de 2014, y los fans y prensa consideran que es una dedicatoria a su relación.

Entre los versos de “All too well” se habla de una bufanda que presuntamente Taylor olvidaría en casa de la hermana del actor y que nunca devolvió a la intérprete de “Fifteen”, motivo por el cual los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de llamarlo “roba bufandas”.

“El próximo álbum que lanzaré es mi versión de Red, que saldrá el 19 de noviembre. Esta será la primera vez que escuches las 30 canciones que estaban destinadas a estar en Red. Y además una de ellas dura incluso diez minutos”, dio a conocer en sus rede sociales.

Con esta declaración los seguidores asumieron que se trata de “All too well” y que la fecha de lanzamiento es exactamente un mes antes del cumpleaños del actor de Hollywood, la cantante aún no ha dado declaración alguna sobre los temas que la relacionan con Jake Gyllenhaal.

Cabe destacar que junto al anunció también público un comunicado en el que describe que “Red” consiste en un disco dedicado a aquellos que sufren desamor. “Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para aquellos que tienen el corazón roto”.

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2021