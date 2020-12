Jerry Demara, quien fuera participante de “La Voz México”, falleció este lunes tras pasar unos días en un hospital de California, Estados Unidos, así lo informó la hermana y la esposa del cantante.

Gerardo Demara, nombre real del intérprete de música regional mexicana, hace dos días subió a su cuenta oficial de Facebook un video en donde revela su estado de salud y que se encontraba hospitalizado por un problema en los glúteos debido a unas inyecciones que se aplicó.

También denunció el maltrato del que fue objeto por parte del personal del hospital que ni un vaso de agua le podían dar y que sólo llegó a aquel lugar por el fuerte dolor que tenía.

“Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos. Por error utilicé tres diferentes días, alejados y todo, me inyecté una vitamina y antier me tomé la última, pero de un mismo lado. Tengo seis horas con un dolor del ’12’. Ya me tomé todo la habido por haber y llegué aquí al hospital del centro, pero horrible… Son malas personas aquí, mucha prepotencia…”, aseguró.