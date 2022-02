Park Jimin, uno de los integrantes de la famosa banda de K-Pop, BTS, fue operado de emergencia de apendicitis y además dio positivo a COVID-19 informó este lunes su agencia de representación.

Big Hit Music informó a través de un comunicado que Park Jimin, integrante de BTS, fue hospitalizado y tuvo que ser operado de emergencia debido a una apendicitis, durante las pruebas de rutina en el hospital también se le detecto que tiene COVID-19.

Según el comunicado Jimin, cuyo nombre completo es Park Ji-min, acudió al hospital el domingo tras sufrir un repentino dolor abdominal junto con un leve dolor de garganta, luego de una evaluación médica ingresó de emergencias para ser operado de apendicitis aguda.

[NOTICE] @BTS_twt #Jimin was diagnosed with acute appendicitis, and was tested positive for COVID-19. He underwent surgery & according to the medical staff, the surgery was successful and Jimin is currently recuperating after his procedure.

— Dalbit Bangtan⁷ (@dalbitbangtan) January 31, 2022