John Fredy Benavides Caratar mejor conocido como el creador digital de 32 años John Bena, quien actualmente reside en Medellín – Antioquia comentó que al ser considerado un mentor referente de autoridad en el marketing digital a nivel de Latinoamérica una parte de él le dice “John, lo lograste” y otra parte “John, esto apenas empieza”.

“Con la primera voz me siento pleno. Con la segunda voz, me preparo para no bajarle el ritmo y llevar esta oportunidad del RETO10K a millones de personas y la razón es muy sencilla, hace 10 año no hubo alguien que me mostrara un camino o una oportunidad como esta”.

Al hablar de sus inicios de convertirse en creador digital, @Johnbena10k declaró “en un deseo profundo de salir adelante, encuentro que uno de los caminos era emprender y aunque había visto personas con muy buenos resultados financieros, notaba que muchos de ellos habían iniciado con un capital y los que no, tardaron en construir uno entre 15 a 20 años”.

“Yo no estaba en la disposición de esperar 20 años para tener un capital inicial sólido para construir un gran negocio, y en esa búsqueda de encontrar oportunidades, descubrí el marketing digital y cómo estas herramientas estaban ayudando a diferentes negocios a tener grandes facturaciones”.

“Yo no estaba buscando ser un creador digital, no estaba buscando fama ni seguidores, yo lo único que quería era salir adelante y hacerlo en grande”.

“Descubrir que con el marketing digital podía atraer miles de clientes y que no necesariamente tenía que invertir grandes cantidades de dinero, hizo que dejara mi profesión como mecatrónico, que dejara de dar clases en instituciones de educación superior para enfocarme en una sola tarea, ser muy bueno con el marketing digital”.

John Bena manifestó que con el pasar de los meses, vio que podía cambiar el contenido y en lugar de enseñar de mecatrónica, podía continuar con su pasión y empezar a enseñar lo que había aprendido, para ese entonces ya tenía dos tiendas virtuales que facturaban $40.000 usd al mes.

Al explicar cómo se puede facturar 10,000 dólares en 24 horas, @Johnbena10k dijo “al inicio pensar en $10.000 usd en 24 horas se creería que es imposible o muy difícil o que esto solo lo pueden lograr personas que tienen miles o millones de seguidores, pero no es así. Para lograr este volumen de facturación en tiempo récord, es necesario comprender que la estrategia se llama LANZAMIENTOS y funciona de esta manera:

1.- El dinero no sale de un lugar escondido de internet, el dinero es el resultado de comercializar productos, servicios, asesorías, consultorías.

2.- Es más sencillo lograr el objetivo cuando se tiene claro el precio del producto que se va a vender, y poner un objetivo de número de ventas en lugar de verlo como dinero.

3.- Para lograr 20 clientes en 24 horas es necesario tener una base de datos de clientes potenciales, en marketing digital llaman LEADS. Un lead es una persona interesada en adquirir un producto o servicio. Cuando hacemos lanzamientos, sabemos que en promedio el 1% de los leads podrían llegar a comprar. Por lo tanto, es necesario tener 2.000 leads para generar 20 ventas.

4.- Los leads se generan incluso si tiene cero seguidores, para esto se pagan anuncios y la cantidad de leads dependerá en gran parte del dinero que esté dispuesto a invertir.

Para generar 1% de ventas en un lanzamiento, los leads participan de una serie de contenidos que le permiten tener claridad del producto que pueden comprar al final del contenido.

John Bena explicó que, para tomar un entrenamiento con él, no se necesita ser hackers o programadores.

“Una persona puede hacer lanzamientos de $10k en 24 horas empezando de cero, aunque podemos decir que las personas no están de cero, muchos ya dan like a una publicación o la comparte, otros ya usan herramientas como whatsapp o suben un estado. En el fondo, aprender la metodología del RETO10k es básicamente usar las herramientas que ya el público sabe usar, solo que le muestro un camino diferente”.

“Solo tengo un requisito para aprender mi metodología, y es seguir instrucciones, una persona que no sabe mucho de tecnología pero que está en la disposición de aprender y seguir el paso a paso, puedo lograr resultados superiores a los $10.000 usd en 24 horas”, añadió.

@Johnbena10k reveló que entre sus metas para este año se encuentra compartir esta oportunidad a 10.000 personas nuevas.

