Johnny Depp vs Amber Heard continúa. Tras conocerse que el actor de ‘Piratas del Caribe’ piensa acudir a la Corte de Apelaciones para recurrir la sentencia contra The Sun, ahora han salido informaciones sobre cómo el intérprete intentó que Warner Bros. despidiese a Amber Heard de la primera entrega de ‘Aquaman’, así como también otros comentarios incendiarios contra su exmujer.

Según revela The Hollywood Reporter en un amplio reportaje, Depp buscó por todos los medios que Heard no apareciese en la exitosa cinta dirigida por James Wan y que protagonizó Jason Momoa.

“Quiero que la reemplacen en la película de WB”, le escribió a su hermana, la productora Christi Dembrowski, quien anteriormente tenía un acuerdo con Warner. Finalmente, esto no sucedió.

De momento, Depp está fuera de las sagas ‘Piratas del Caribe’ y ‘Animales fantásticos’. Del primer caso, Disney, directamente, anunció un reboot de la franquicia centrado en personajes femeninos en el que, en principio, no se contará con el personaje de Jack Sparrow. En el segundo caso, Warner decidió prescindir de Depp después de que éste perdiera su demanda contra The Sun, que le tildó de “maltratador de esposas, y finalmente ha sido sustituido por Mads Mikkelsen en el papel de Grindelwald.

Aunque Heard no fue expulsada de ‘Aquaman’, sí hay un fuerte movimiento en redes sociales para que la actriz no participe en la secuela. La petición para que Warner despida a la actriz logró superar el millón y medio de firmas. De momento, el estudio no tiene intención de prescindir de la intérprete, que respondió que “campañas pagadas no deciden repartos”.

fuente: Excelsior