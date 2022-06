La tensa situación entre Johnny Depp y Amber Heard parece que no dejará de retumbar, ya que las nuevas declaraciones de la actriz podrían desencadenar una nueva serie de problemas que podrían llevarla a un nuevo juicio legal con su ex marido.

Amber Heard una vez más ha redoblado su afirmación de que Johnny Depp abusó de ella en su más reciente entrevista, abriendo la puerta para que la golpeen con otra fuerte demanda por difamación.

“Sí. Esta entrevista podría contar como una nueva ‘publicación’ bajo la ley, lo que podría generar una tercera demanda”, dijo la abogada de entretenimiento Nicole Haff al Daily Mail.

Sin embargo, este podría no ser el mejor curso de acción para Depp, ya que los abogados de Heard ya han declarado que su cliente no podía pagar el fallo original, por lo que solo ocasionaría mas perdidas de dinero para ambas partes. Y en estos momentos, Heard no puede darse el lujo de enfrentar otra demanda.

Heard por su parte, ya teme que pueda venir otra demanda. La actriz admitió en su entrevista con la NBC Today que le preocupa que la puedan demandar por difamación una vez más.