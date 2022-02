Jorge Salinas reveló que tiene serios problemas de salud, debido a un malestar en la espalda, situación que ha sido muy difícil, pues a pesar de estar sometido a diversos tratamientos no le han sido de ayuda.

El actor de cintas como “Sexo pudor y lágrimas” detalló que últimamente no ha estado bien de salud; sin embargo, se siente agradecido de estar con vida.

“No me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto a mi trabajo, bendecido por Dios, yo no debería ni estar vivo, entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público, tuve una embolia pulmonar hace 11 años y el 99 por ciento muere”, contó.

En este sentido, reveló que no se ha hecho una operación en la columna por miedo a perder el movimiento en todo su cuerpo, motivo que lo ha llevado a buscar otras opciones.

“Por el momento prefiero no hacerlo, te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna eso es definitivo, son cuatro niveles y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”, dijo.