El actor habló sobre una etapa difícil que vivió con su familia por problemas monetarios

Juan Pablo Zurita, también conocido como “Juanpa”, revivió su experiencia al ser un adolescente considerado como “rarito” en la secundaria, lo que le ocasionó problemas sociales como rechazo social y carencia de amigos. Incluso, el influencer reveló que sufrió de bullying.

Juanpa Zurita es considerado uno de los influencers y creadores de contenido más importantes de México. En sus redes sociales alcanza más de 25 mil seguidores, una cifra alta que lo posiciona a la par de Luisito Comunica y Yuya. Además, a sus escasos 25 años, Juanpa ha incursionado en el mundo de la comedia y la actuación, siendo “Alejandro Gallejo” de Luis Miguel, la serie, su papel mas reciente.

Hace algunos días, el influencer se presentó en La entrevista con Yordi Rosado, un espacio de YouTube en donde el conductor de 49 años conversa con personalidades del medio del espectáculo. En dicho lugar, Juanpa se sinceró sobre aspectos privados de su vida y contó que cuando cursó la secundaria, fue víctima de bullying debido a que era bajo de estatura.

“Ya entrando a secundaria fue cuando ya realmente se sintió un desnivel importante. Yo era muy intenso, no me callaba, era el güey del salón que todo el tiempo hablaba y obviamente eso llevó a que hubiera cierto rechazo social o que me bulleaban o que no tenía tantos amigos”, declaró.

Según la declaración de Zurita, en la escuela era visto como “el bicho raro” dentro de toda su generación, debido a que biológicamente creció y se desarrolló después que sus compañeros. El actor explicó que logró encontrar una salida de lo que estaba sufriendo en la comedia por lo que incursionó en Banner.

Por su parte, su familia conformada por su papá Fernando, su mamá Tere y sus tres hermanos Fernando, Geovanni y Paola, lo apodaban “changuito”.

Zurita agradeció a sus papás por la persona que es hoy en día. Aclaró que su padre no es el famoso actor mexicano Humberto Zurita, sino un abogado que le enseñó grandes cosas. El influencer explicó que si recibió regaños por parte de sus padres debido a que decía groserías y gastaba luz innecesariamente.

“De chiquito si me acuerdo, o sea, si me llegó a lavar la boca con jabón si yo llegaba a decir groserías (su mamá), literal me metía el jabón a la boca y mi papá era super estricto, si yo dejaba la luz prendida, me cobraba multas y me hacia escribir unas planas de -“no vuelvo a dejar la luz prendida”-”, dijo.

Entre lagrimas, el youtuber recordó una época de su vida cuando su familia atravesó por una fuerte crisis económica debido a que su papá no tenía en mismo ingreso monetario que años anteriores pero dijo que nunca les faltó nada a pesar de que tenían que solventar las colegiaturas porque tanto de él como sus hermanos porque asistían a escuelas privadas.

“Mi papá es alguien que cada centavo que le entraba a su cuenta, todo a su familia y obviamente mi mamá complementándolo (…) y me encanta que hoy a todos sus hijos les va bien él ya está completamente despreocupado por eso”, contó.

Por primera vez, se abrió a confesar cómo vivió la acusación de abuso sexual que involucró a dos de sus amigos

En agradecimiento por todo lo que recibió por parte de sus progenitores, el modelo le regaló el auto que anhelaba comprarse a su padre.

En otro aspecto, Juanpa habló sobre la acusación de abuso sexual que interpuso su la influencer Nath Campos al youtuber Rix, quien actualmente se encuentra detenido. Al ser amigo de ambos, Zurita explicó que fue un difícil proceso de asimilar pero al final apoyó a Nath Campos.

“Fue muchísimo que digerir porque nadie te prepara para escuchar algo así y asimilar algo así”, dijo.