Un dato hasta ahora poco conocido sobre Julia Roberts salió a la luz debido a las redes sociales.



Todo empezó recientemente cuando un usuario de Twitter compartió un video recopilatorio de Roberts y escribió: “Que Martin Luther King Jr. pagara su nacimiento sigue siendo un hecho poco conocido que me maravilla”.

Martin Luther King Jr paying for her birth is still a little known fact that sends me https://t.co/wXfibFNGoB

Unos días después, en honor al cumpleaños número 55 de Roberts, el 28 de octubre, la consultora Zara Rahim tuiteó un clip de Roberts compartiendo la historia del día que nació con la periodista Gayle King (que no guarda relación con el Dr. King).

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W

— Zara Rahim (@ZaraRahim) October 28, 2022