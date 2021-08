A través del humor, la acción y las aventuras que presenta la nueva cinta “Jungle Cruise”, el venezolano Edgar Ramírez espera que el público reciba el mensaje sobre la importancia de cuidar los bosques para no fomentar más el cambio climático que, considera, cada día permea más en la sociedad.

“Los estragos del cambio climático han dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad completa y absolutamente palpable, porque vemos desde inundaciones en Alemania y China, hasta los incendios forestales en California, donde todo el tiempo estamos atentos de que nuestras casas no se incendien, por eso queremos que la película entretenga al público pero también los invite a sensibilizarse más sobre el tema”, comentó.

El nominado al Globo de Oro, se suma a este proyecto encabezado por Emily Blunt y la estrella de acción Dwayne Johnson en una historia inspirada en el icónico juego “Jungle Cruise” del parque de diversiones de Disney, que tenía años de planeación, luego la pandemia atrasó su estreno y hoy por fin llega a la cartelera nacional. Ahora esperan que la trama cautive al público a tal grado que se convierta en una franquicia similar a la de “Piratas del Caribe”.

Ramírez da vida a “Aguirre”, a quien definió como el antagonista que experimenta desde el lado más bondadoso de un ser humano, hasta el más oscuro, pero aseguró que no lo considera el villano. Para hacer a este personaje tuvo que trabajar el acento español, el cual logró con ayuda de Carlos Bardem, quien de hecho ayudó a la producción con los diálogos para que fueran más reales, ya que él es experto en historia medieval.

AGRADECIDO CON HOLLYWOOD

Edgar Ramírez estudió periodismo, pero llegó a la actuación en 2003 con un protagónico en la telenovela “Cosita rica”, el cual conquistó a su país de inmediato. Dos años después llegó a Hollywood donde por mucho tiempo interpretó a criminales o pandilleros, poco a poco se abrió un camino en la industria y hoy trabaja a lado de estrellas como Blunt y “La Roca”.

“Trato de ir de un proyecto a otro, porque no soy actor formado, soy salvaje, aprendí de una manera bastante poca planificada e improvisada, entonces lo que siento es mucha gratitud con la vida y la industria, esos genios que me dan la oportunidad”, detalló el actor.

El venezolano lamentó que en Estados Unidos se dé un nuevo pico de contagios de COVID-19 entre las personas que no creen en ésta, cuando se les dio gratuitamente y de manera oportuna, algo que no está pasando en latinoamérica, porque no se cuentan con los recursos para proteger a la población a la misma velocidad que ahí.