Justin Timberlake y Anna Kendrick protagonizan la versión original de Trolls 2: Gira mundial, secuela de la exitosa comedia musical de animación que se estrenó en 2016 y que vuelve plagada de estrellas.

El cantante y actor no se imagina un mundo donde solo pudiera existir un estilo musical.

“No podría elegir. He crecido con muchos estilos de música diferentes. No me gustaría vivir en un mundo así”, confiesa el artista, quien compuso canciones originales especialmente para la película.