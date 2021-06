Tan sólo ayer el rapero y empresario estadounidense Kanye West cumplió 44 años y uno de sus más grandes fans lo felicitó e hizo una revelación sorprendente: Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, reconoció que el trabajo del ex esposo de Kim Kardashian lo inspiró mucho y evitó que se quitara la vida.

El hijo más pequeño de la ‘Mariposa de Barrio’ aseguró que durante varios momentos de su vida ha pensado en el suicidio, pero si alguien le ha ayudado a mantenerse de pie y con vida es nada menos que Kanye, ya sea a través de la música o algún discurso inspirador.

“Me ha impedido tantas veces terminar con mi propia vida y por eso siempre estaré agradecido por su existencia. Feliz cumpleaños a mi héroe Kanye West”, publicó Johnny en su cuenta de Twitter.

Wether it was through music or some inspirational speech, Ye has stopped me so many times from ending my own life and for that I’ll always be grateful for his existence.

Happy Birthday to my hero, @kanyewest 💚

— CINCO (@thegreatcinco) June 8, 2021