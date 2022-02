Kate del Castillo confesó que no estaba de acuerdo con la aplicación de las vacunas contra COVID-19, pese a ello, ya cuenta con su esquema completo de inmunización.

En conferencia de prensa, la actriz fue cuestionada sobre la postura antivacunas que sostiene su padre, el actor Eric del Castillo, quien públicamente ha manifestado que se mantiene sano con medicina alternativa.

“Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente, yo estoy vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y creeme que lo he intentado, pero… ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho, yo tampoco quería vacunarme porque yo decía por qué me voy a meter un bicho que no tengo”, dijo Kate.