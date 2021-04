La empresaria y estrella de telerrealidad estadounidense Kim Kardashian alcanzó una fortuna estimada en más de 1,000 millones de dólares, anunció este martes la revista estadounidense Forbes.

El nuevo estatus de la estrella de 40 años es producto de sus dos empresas de cosmética y lencería, KKW Beauty y Skims, así como a los contratos de su programa de reality y con marcas a las que presta su imagen, indicó la revista.

En octubre de 2020, Forbes había estimado que la fortuna de Kim Kardashian ascendía a los 780 millones de dólares.

Una celebridad menor cuando se lanzó “Keeping Up With the Kardashians” en octubre de 2007, Kim Kardashian se convirtió en una estrella mundial gracias a este reality show, sobre el cual construyó un imperio con la ayuda de su madre. Tiene más de 200 millones de suscriptores en su página de Instagram.

La estrella solicitó oficialmente el febrero el divorcio de su esposo, el rapero y empresario Kanye West, tras semanas de especulaciones de una posible separación.

Atracción de alfombras rojas y desfiles, “Kimye”, como se apodaba a la pareja, daba qué hablar en cualquier evento al que asistiera, ella emprendedora y figura de reality shows, y él polifacético creador reconocido tanto en la moda como en la música.

Gracias en particular a su marca de zapatos en asociación con Adidas, Kanye West ya se había unido a la prestigiosa lista de multimillonarios de Forbes en abril de 2020, con una fortuna estimada en 1,300 millones de dólares.

Fuente: Excelsior