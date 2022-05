Omar Chaparro y Kristoff Raczynski mantienen una polémica luego de que el actor mexicano mencionó que el presentador de origen ruso sólo se ha dedicado a criticarlo, incluso afirmó que no trabajaría con él.

Durante su participación en el programa Pinky Promise Tv Chaparro confirmó su molestía con Kristoff Raczynski, así como con el presentador de televisión Horacio Villalobos.

Omar Chaparro mencionó que no compartía créditos con ninguno de los mencionados por sus constantes ataques y críticas hacía su persona, pues afirmó que “están enojados con la vida”.

Asimismo, el actor recordó que rechazó una oferta de participar en un programa, pues estarían invitados Kristoff y Villalobos, por lo que sólo le quedó agradecer que lo tomarán en cuenta.

KRISTOFF RACZYNSKI RESPONDE DE MANERRA CONTUNDENTE A OMAR CHAPARRO

Ante los comentarios de Chaparro, Kristoff respondió al actor a través de sus redes sociales con un mensaje duro, pues aseguró que nunca se ha metido con él, sólo ha hablado mal de su trabajo.

querido @OMARCHAPARRO una aclaración 😳 yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto 🤡 lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar.

— Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) May 11, 2022