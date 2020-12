“All I Want for Christmas Is You” fue grabada hace 26 años y se mantiene como el himno inapelable de las fiestas de fin de año. Cuáles son las versiones de su origen y el secreto de su éxito

Mariah Carey volvió a lograr este año que su himno navideño “All I Want for Christmas Is You” llegara a la cima de la lista Hot 100 de Billboard después de alcanzar las 812 millones de reproducciones en Spotify.

La canción, que fue lanzada originalmente en 1994 y fue incluida en la banda sonora de la popular película de 2003 Love Actually, se ha convertido en el clásico indiscutido de estas fechas de fin de año y una gran fuente de dividendos para la artista estadounidense de 50 años de edad y 30 de carrera; Según un estudio de The Economist, para el 2017 esta canción ya le había dejado al menos USD 60 millones en regalías y es el single navideño más vendido de una intérprete femenina, con más de 16 millones de copias vendidas. Y considerando que obtiene alrededor de USD 600.000 cada año que pasa, la cifra actual es aún mayor.

La famosa grabación de “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en la más escuchada por la Navidad en el Reino Unido nuevamente este año después de haberlo hecho también en 2019 en Estados Unidos. “¡Guau! ¡Realmente no esperaba esto en absoluto!”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter la semana pasada. “Eternamente agradecida por el éxito duradero de esta canción”, afirmó la cantante sobre el nuevo logro de la canción en el país europeo.

Junto con la canción, su álbum “Merry Christmas” también resurgió este año y alcanzó el puesto número 10 en el Billboard 200. En noviembre de 2019, en vista de su 25 aniversario, Sony había reeditado una edición de lujo del disco con cuatro versiones de la canción.

Una de las claves del éxito se basa en el creciente uso de la tecnología, que cambió los hábitos de los oyentes, entre ellos, la ubicuidad de las “playlists” para la estación de las fiestas, que decretaron el ingreso de la canción en el canon navideño junto a clásicos como “White Christmas”, de 1947.

Además, tiene otra ventaja en el escenario de la música moderna: de los 10 mejores sencillos de Billboard Holiday 100 (donde “All I Want…” es ahora la número 1), es una de las dos únicas canciones que tiene un video musical, lo que la convierte en una opción más popular en YouTube.

También debe considerarse que Mariah Carey tiene una intensa actividad en las redes sociales y se ha relacionado con la Navidad en Twitter e Instagram como ningún otro artista.

Otra razón de la fama también es la canción en sí y su capacidad de entrar en la memoria de los oyentes. “La melodía demasiado simplificada la hizo fácilmente aceptable para todo el mundo”, explicó su coautor, el ganador de dos premios Grammy Walter Afanasieff. Y el compositor Ben Camp añadió que no sólo el sonido de las campanas en la apertura es cálido, sino que también la melodía que está tocando da confianza. “El instrumento de percusión está esbozando el acorde tónico, musicalmente hablando, y es la clave de la canción. Luego escuchamos esa misma melodía diciéndonos que estamos cómodos en casa otra vez. Pero, esta vez, es la dulce voz de Mariah que la canta con las campanas de la iglesia y las cuerdas detrás de ella”, explicó Camp en un artículo de VICE.

Recientemente Carey explicó a USA Today su versión de la génesis de la canción: “Había comenzado a pensar qué cosa me agradaba en Navidad. ¿Luces, regalos, caminos iluminados? Amaba la Navidad desde niña, pero nunca tenía dinero y, por ello, jamás pude vivir la fiesta como la vivían mis coetáneos. Viniendo de una familia disfuncional quería que mi Navidad fuera perfecta. Así que cuando la escribí puse cada partícula de mí para buscar reconstruir un instante perfecto”.

Otra versión de la historia sitúa a la cantante en una casa en la campiña de Nueva York, ante el televisor donde se transmitía otro clásico del cine navideño, Qué bello es vivir. Mariah había creado una melodía y los primeros acordes de la canción fueron desarrollados luego con arreglos de Walter Afanasieff, su mano derecha.

De todas maneras, el éxito de la canción grabada hace 26 años parece no detener la pasión de Mariah Carey, que el pasado 4 de diciembre estrenó un especial navideño para Apple TV+. “En medio del COVID-19, la gente hizo magia con esto… Se siente como otro gran momento histórico”, anunció sobre la producción “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, que ya ha sido vista por millares de personas en la plataforma de streaming.

Protagonizado por Carey y narrada por la actriz y comediante Tiffany Haddish, el cortometraje se desarrolla en torno a a una crisis de alegría en la temporada y Mariah, que es amiga de Santa, llega al rescate. También aparecen Ariana Grande, Snoop Dogg, Misty Copeland, Jennifer Hudson, Billy Eichner y otros. Los mellizos de nueve años de Carey, el pequeño Moroccan y la pequeña Monroe, también participan de la obra.

Y por si el “Magical Christmas Special” no era suficientemente benevolente, la ganadora de cinco Grammy también lanzará su banda sonora con nuevas interpretaciones de canciones navideñas. Así que es posible que proximamente haya más hitos de Carey en los rankings del mundo.