La actriz se encuentra aislada en su domicilio y envió un mensaje a través de sus redes sociales

En medio de la segunda ola de coronavirus que azota al país, los famosos no son ajenos al aumento de contagios. En este contexto, este jueves la China Suárez confirmó que tiene Covid-19 a través de una story en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por sus mensajes. Transitando este virus con dolor de cabeza, contractura, decaimiento y un poco agitada. La cabeza no para y puede jugarte una mala pasada. Un abrazo a todxs lxs que lo están pasando mal o tienen algún familiar convaleciente”, escribió.

Además de este problema de salud, la actriz también pasa una difícil situación por estar alejada de su pareja, Benjamín Vicuña, que se encuentra en Chile por motivos laborales y se dificulta su regreso a la Argentina con las fronteras cerradas. El pasado martes, el actor usó sus redes sociales para expresar su ansiedad por regresar a su casa, en Buenos Aires. También se refirió a la preocupante situación de los teatros en Santiago, inhabilitados desde hace más de un año.

“Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que al menos yo no viví. Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino. Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos, un salvavidas”, comienza su reflexión junto a una foto de hace un tiempo, en la cual se lo ve sentado en la butaca de una sala vacía. Luego, explicó su situación particular: “Como actor, cumplo con mi responsabilidad de terminar una serie nocturna en Chile desde el 6 de marzo, alejado de mi familia radicada en Buenos Aires, con fronteras cerradas que solo aceleran la ansiedad y con mis teatros sin poder abrir sus puertas hace ya más de un año”.

Por otra parte, hace dos semanas, la ex Casi Ángeles también transitó un doloroso momento al despedir a su entrañable amiga, Sofía Sarkany, quien falleció a los 31 años producto de un cáncer. “Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, escribió junto a un video de Sofía bailando. Y agregó: “Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó la actriz en el posteo que le dedicó a la hija de Ricky Sarkany.

En el plano laboral, Suárez está enfocada en una nueva ficción junto al padre de sus hijos, que será una producción de Kapow para Disney. La tira escrita por Ana Katz tiene como título tentativo “Sesiones”, y también serán de la partida Carla Peterson, Fernán Mirás y Julieta Cardinali.