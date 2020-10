Cuando Paty Cantú comenzó su carrera, en 2003, el mundo de la música, acepta, era mucho más machista que ahora.

Con 20 años de edad, incursionó con el dueto que hacía junto a Mario Sandoval, Lu, pero cinco años más tarde decidió emprender como solista y hoy, con más de una década de experiencia, aprendió a reconocerse como productora de su música.

En sus discos ha tratado de imponerse como mujer en la industria y defender la igualdad de género desde su trinchera y hoy estrena su quinto álbum de estudio llamado La mexicana que, asegura, es un símbolo de empoderamiento personal.

Después de varios días en el estudio con el compositor y productor Aureo Baqueiro, tomó el valor para preguntarle algo.

“Le dije: ‘quiero que seas súper honesto conmigo, no me regales ni me quites nada, pero quiero que me digas cómo se llama lo que yo hago en toda esta parte, que no tiene que ver con la interpretación y la composición, cuando me siento en el estudio contigo, porque quiero pedirte ese crédito; si me lo merezco, quiero que lo vean otras mujeres, y me ha dado pena toda la vida preguntar’; fue súper generoso y dijo: ‘llevas haciendo esto mucho tiempo y me lo preguntas: se llama producir’”, contó Cantú.

La cantante tapatía se siente orgullosa de representar a México internacionalmente y ser reconocida por ello como “La mexicana”. Por eso decidió nombrar así a este proyecto que terminó de trabajar en la cuarentena y en el que mezcla géneros como rap, cumbia y regional mexicano.

“Soy una loca del mainstream con mi postura de buscar la libertad musical y que el popstar no se defina en lives, views y una sola tendencia sino en hacer música que conecte con la gente, eso es La mexicana, una muestra de sonidos de lo que alguien de acá puede pensar y salir a hacer, sobre todo una mujer”, afirma.

Recientemente fue nombrada embajadora en Latinoamérica del proyecto junto a Alicia Keys llamado She’s the music (ella es la música); buscan crecer la base de datos de mujeres en la industria de la música, como compositoras, productoras, directoras de video, ingenieras y más.

“Nuestro trabajo es crear campamentos, paneles y oportunidades para que estas mujeres puedan estar en proyectos de visibilidad y cada vez haya más representación de mujeres”.

Con el lanzamiento del disco también se darán a conocer las últimas canciones, que incluyen una colaboración con Camila Fernández.