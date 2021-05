Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2021. La originaria de Chihuahua es la tercera mexicana en ganar el certamen; la primera fue Lupita Jones y la segunda fue Ximena Navarrete.

La mexicana se impuso a Julia Gama, de Brasil, quien quedó en segundo lugar; a Janick Maceta (Perú) que quedó en tercer lugar, a Adline Castelino (India), que se fue con el cuarto lugar y a Kimberly Jiménez (República Dominicana) que quedó en quinto lugar.

Discurso final de Andrea Meza

“Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.