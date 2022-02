El ARMY está furioso y lo ha reflejado a través redes sociales. ¿La razón? Los boletos para ver ‘Permission to Dance On Stage’ aún no están disponibles en plataformas digitales, pero sí en taquillas de Cinépolis.

Las redes sociales se han llenado de dudas e incertidumbre debido a que gran parte del ARMY de BTS está molesto. ¿La razón? Previamente se había informado que la preventa para Permission to Dance On Stage se llevaría a cabo el próximo 22 de febrero a través de la página digital de Cinépolis, sin embargo, las cosas se salieron de control y muchos usuarios reportaron que ya pueden obtener las entradas en taquillas físicas.

“¿Cinepolis ya están disponibles los boletos para Permission to Dance On Stage? Ceo que muchxs ya los tienen y mañana es el día de la preventa”, escribió un usuario preocupado, pues los boletos se están vendiendo sin reparo alguno y todos aquellos fans que siguen esperando la preventa no han podido acceder a ningún pase.

Miembros del ARMY comenzaron a reportar que la compra de boletos ya está disponible.

Múltiples mensajes describiendo su experiencia de compra afirman que primero buscaron en los servidores de los cines y no encontraron nada, pero todo cambió cuando preguntaban directamente en taquillas. “Ayer en la tarde, al ver muchos tweets dónde mostraban su compra hecha de los boletos de BTS Permission to Dance, en los cines, decidí ir al cine más cercano de mi casa, en dónde me dijieron que sí los vendían. Me emocionó mucho que compre los míos, uno para mi+“, reveló un cibernauta.

En algunas zonas del Estado de México está sucediendo algo similar.

Ahora que se ha revelado esta información por parte del mismo ARMY, la compra de boletos pareciera tener una cuenta regresiva: “No puedo con esto en la página de Cinépolis, aún no me sale nada de los boletos en la página”, escribió un usuario.

La preventa oficialmente inicia este 22 de febrero, pero todo indica que las taquillas físicas se adelantaron, ¡corre por tus boletos!

Por el momento la cadena de cines no ha emitido ningún comentario o aclaración, sin embargo, es un tema que ha tomado mayor escala, incluso hay quienes aseguran que en regiones del Estado de México está ocurriendo algo similar y también lo más temido: ¡Se están terminando!

“Chicas de México Toluca, en Metepec SÍ ESTÁN VENDIENDO LOS BOLETOS PARA PERMISSION TO DANCE, en cajas de autocobro. Hoy había muchas chicas comprando y salas VIPS se estaban agotando”, concluyó el mensaje de una fan.

Permission to Dance On Stage llegará a cines de nuestro país el próximo 12 de marzo y, aunque oficialmente la preventa inicia mañana 22 de febrero, miembros del ARMY aseguran haber obtenido boletos directamente de taquillas físicas.