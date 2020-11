Con 28 años de carrera artística, trabajando en cine, teatro, televisión y con personajes icónicos como Doña Margara Francisca o Germán, Lalo España no se encasilla en la comedia, busca papeles más profundos y colaborar con directores como Guillermo del Toro.

“Tengo muchas ganas de hacer personajes de peso en el cine, me gustaría mucho trabajar con Del Toro o Alejandro González Iñárritu, me encantaría”, comentó y al cuestionarlo si entraría al mundo de terror o de fantasía del tapatío, respondió: “Dios me dio cuerpo y espíritu de duende, entonces en algún lado puedo caber”.

Personajes teatrales

Más allá de sus personajes en televisión, España ha dado vida a textos de William Shakespeare o Alessandro Baricco en teatro, ya que tiene la capacidad para explorar todos los colores de un personaje. Por eso, lamentó que existan directores que no le den una oportunidad.

“Creo que vivimos en una época donde es necesario romper las etiquetas, porque las sorpresas pueden ser más grandes e interesantes”, afirmó el también originario de Guadalajara, Jalisco.

Mientras llegan más proyectos, disfruta del éxito de personajes, como Germán, el cual es querido en Latinoamérica, en especial en Colombia, donde no podía ni caminar por las calles, porque cada dos pasos las personas se acercaban a saludarlo y pedirle una foto.

Recuerda sus inicios

Pese a su amplia trayectoria, sigue estudiando, porque sabe que en esta carrera siempre se aprenden cosas nuevas. “Al principio fue difícil, dejé mi ciudad para abrirme paso en la capital. Lo más complicado era cuando llegaba el día de pagar la renta, pero jamás pensé en dejar esta profesión”, contó Lalo, quien esta noche sale con Oscar Uriel en TAP.+