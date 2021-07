BTS se volvió a convertir en tendencia en las redes sociales como Twitter, pues lanzó el video de ‘Permission to Dance’, canción que hizo junto a Ed Sheeran. La banda más importante de k-pop eligió a un artista mexicano para que ilustrara una de las escenas del MV.

La noche del jueves, el grupo surcoreano estrenó el sencillo que escribió junto al intérprete de “Shape of you”, el cual forma parte de su disco compacto del tema “Butter”, el cual se convirtió en la canción más exitosa de la banda. En la producción también trabajó Steve Mac y Johnny McDaid, y la cantante canadiense Jenna Andrews.

El video de los artistas surcoreanos ha causado sensación debido al estilo western, a la coreografía inclusiva y a los escenarios llenos de color. En el clip participó un pintor mexicano nacido en Atlanta, estado de Georgia, Estados Unidos, Abel Macias, quien hizo un mural para adornar el escenario principal de las estrellas de k-pop.

DATO: El mural que se ve en el mv de #PermissiontoDance detrás de los chicos fue pintado por Abel Macias pintor mexicano nacido en Atlanta, Georgia, EE. UU. Su trabajo se caracteriza por tener raíces en el arte popular mexicano. 🇲🇽💜https://t.co/OA1oTJtiSM@BTS_twt pic.twitter.com/PZzo7MalEy — ⛱️ 𝕬𝖓𝖆𝖗𝖚 🇲🇽🇰🇷💜⁷ (@jjkk_0997) July 9, 2021

Quién es Abel Macias?

El trabajo de Macías tiene sus raíces en el arte popular mexicano hecho a mano, además tiene influencias de la naturaleza, los paisajes y los objetos cotidianos, que se complementan con los colores, texturas y patrones dándole una visión divertida a cada una de sus pinturas, ilustraciones, construcciones y murales.

ARMY busca un nuevo récord para BTS con ‘Permission to Dance’,

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook deslumbraron al ARMY con este proyecto musical que envía un mensaje positivo en medio de la pandemia de Covid-19. En el video de la banda de k-pop aún recuerda que estamos en medio de una emergencia sanitaria, pues todos los participantes usan cubrebocas, sin embargo, esto no es motivo para desanimarse.

Los fans quedaron sorprendidos con el estilo vaquero de los idols y sus pasos de baile que incluyeron algunas señales del lenguaje de señas. Por todo esto, el video se ha convertido en tendencia mundial, y se espera que consiga nuevos récords en Youtube, Spotify, iTunes y otras plataformas de streaming.

En tanto tanto, el grupo realizará, este viernes a las 7:00 am, hora del centro de México, su primera actuación de “Permission to Dance” en el evento especial “A Butterful Getaway with BTS”, en donde también presentarán otras dos actuaciones y una sección de entrevistas.