Caitlyn Jenner lanzó su campaña para ser gobernadora de California. Quien se diera a conocer primero como medallista olímpica y después como estrella en la televisión, con su participación en el reality de la familia Kardashian, busca colgarse un nuevo logró en su carrera.

La campaña de Jenner comenzó con un evento modesto en Venice, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde cientos de personas sin hogar han levantado campamentos a lo largo del paseo marítimo y donde el tráfico de drogas es visible para todos.

“Estamos aquí por el problema de las personas sin hogar”, dijo la candidata conservadora, que pretende reemplazar al demócrata Gavin Newsom, gobernador de California desde 2019 que se enfrenta a un referéndum para revocar su mandato.

First stop on my tour across CA! We have to be smart about funding the homeless. My administration will attack the homeless issue unlike @GavinNewsom I will not be paying special interests, but allocate funding on results and how many souls are saved. #RecallNewsom pic.twitter.com/xe8v508len

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) August 12, 2021