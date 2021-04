Este año Demi Lovato ha sorprendido a sus fanáticos, así como a quienes no la siguen, pues se encuentra trabajando arduamente en varios proyectos que han conmovido al mundo, ya que ha expuesto las dificultades a las que se ha enfrentado los últimos años. Ahora lanzó el video ‘Dancing With The Devil’ donde recrea la noche de su sobredosis que casi le cuesta la vida.

En el clip sus seguidores pueden ver con lujo de detalle lo difícil que ha sido para la cantante combatir su adicción a las drogas y al alcohol. Las imágenes dejan ver a la ex estrella de Disney postrada en una cama de hospital. Luce con el rímel corrido y el pelo totalmente despeinado en el momento justo en el que comienza a interpretar esta canción.

El videoclip la artista comienza bebiendo una copa de vino, después toma un cóctel y continúa con varias bebidas alcohólicas. Esta mezcla termina en una supuesta fiesta en la que se queda dormida, apareciendo desnuda en una cama mientras un joven se aproxima y pronto la deja sola.

De acuerdo a la narrativa, posteriormente alguien la encuentra inconsciente en su habitación y es trasladada al hospital, donde permaneció en coma. Finalmente, aparecen varias personas -que se asemejan a una familia- en la recámara del centro de salud y culmina la escena con un close up a su tatuaje en el cuello que dice ‘Survivor (Superviviente).

Álbum ‘Dancing with the Devil…The Art of Starting Over’

La canción que lanzó este 1 de abril es parte de su álbum ‘Dancing with the Devil…The Art of Starting Over’ que ya se encuentra en todas las plataformas de música. En este nuevo disco la intérprete de Sober, sigue abriendo su corazón para cantar temas que hablen las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su carrera, como el abuso sexual que confesó hace unos días.

En redes sociales, sobre todo en Twitter, el proyecto musical de Demi se ha convertido en tendencia, sobre todo su canción ‘Met Him Last Night’ en la que colabora con Ariana Grande.