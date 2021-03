Este domingo, Disney lanzó un nuevo avance de la película que se estrenará en mayo, Cruella, la película protagonizada por Emma Stone como la villana del clásica de 101 Dálmatas. El nuevo tráiler nos da un vistazo al origen de Cruella y es acompañado por un cover de “These Boots Are Made for Walking”.

El primer avance anterior llamó la atención y de hecho se hizo tendencia en redes sociales, principalmente porque el personaje de Emma Stone parecía muy similar a Harley Quinn, incluso con atuendos que lucían como los de la villana de DC.

Este largometraje, también contará con las actuaciones de Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Mark Strong, todos bajo la dirección de Craig Gillespie. La ganadora del Oscar Emma Stone protagoniza “Cruella” de Disney, una nueva cinta live-action sobre los primeros días rebeldes de una de las villanas más notables – y de moda – la legendaria Cruella de Vil.

Cruella está programada para estrenarse el 28 de mayo, aunque aún no se confirma de forma oficial si será en cines o en Disney+ como ha ocurrido con otras cintas recientes como Mulan y Raya the Last Dragon.

También enloquecieron las redes, tras la presentación de hace unas semanas del póster de Emma Stone caracterizada como la mismísima Cruella de Vil; sin embargo, los usuarios no tardaron en hacer comparaciones y pronto hicieron ver una similitud entre la actriz caracterizada del personaje y Madonna.