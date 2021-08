Fusionando pop, reguetón y merengue es como Piso 21 lanza el primer sencillo de su nuevo disco y con el que esperan celebrar el regreso a los escenarios y sus primeros tres lustros de carrera, ya que será el material más fiestero que han hecho.

“Este nuevo material es el de más baile que hemos hecho, tiene una energía totalmente fiestera, positiva y de rumba, es parte de la celebración de nuestra carrera ya que estamos de vuelta tras la pandemia, festejando estos 15 años”, comentó Pablo.

De este material, que aún están grabado, llega el tema “Nadie la controla”, la cual describen como la mejor que han hecho en los últimos años y sobre todo que muestra una evolución, tanto artística, como emocionalmente, ya que Pablo, Dim, El Profe y Lorduy tienen claro el lugar que ocupan en la banda.

“Es un antes y después, porque no sólo proponemos en lo musical, ya que desde hace mucho tiempo no teníamos un tema con tanta riqueza musical, en esta canción están esos tres géneros mezclados y además grabamos más instrumentos, no todo son sonidos que salen de una computadora, grabamos bajos y guitarras”, presumió El Profe.

Tan en buena racha creativa están, que es por eso que decidieron presentar música nueva a sólo cinco meses del lanzamiento de su álbum El amor en los tiempos del perreo, el cual fue nominado a los premios Billboard Latinos, además varios sencillos se colocaron en las listas de popularidad, pero aprovecharon el confinamiento para hacer música por placer.

Según Dim, el lanzar temas constantemente le permite al público ser parte de esa evolución de los artistas.

“No hay mejor forma de expresión para un artista que la música, y si nos dan la posibilidad de sacar uno o dos álbumes al año mejor. Esto nos permite ser más arriesgados”, detalló.