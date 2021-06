La actriz Yalitza Aparicio sigue cosechando una gran fama en Instagram, plataforma desde donde este martes compartió una fotografía en la que presume su belleza natural, pero también desde la que aprovechó para lanzar un poderoso mensaje de amor propio y autoestima para todos sus fans.

Desde que la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se dio a conocer como actriz en la película “Roma”, ha sido blanco de críticas y discriminación por su origen indígena, pero Aparicio ha sabido empoderarse y se ha unido a diversas campañas para poner en alto sus raíces y apoyar en la lucha contra el racismo y clasismo.

Actualmente, la actriz de 27 años es un referente del empoderamiento femenino a nivel nacional e internacional, pues ha recibido una buena cantidad de reconocimientos, y también ha sido portada de varias publicaciones, en las que ha dejado ver su belleza, talento y carisma.

Yalitza lanza poderoso mensaje Aunque en las portadas de revista la vemos lucir con una gran producción de peinado, maquillaje y vestuario, Yalitza ha dejado ver que sigue respetando su esencia, y así lo demostró este martes al publicar en sus historias de Instagram una foto en la que se luce al natural, sin filtros ni maquillaje.