Disney está preparando “WandaVision”, una nueva serie de televisión basada en los personajes de Marvel Comics que ya tiene a todos los fanáticos de este universo deseosos de saber su fecha de estreno.

Luego de ver el trailer que Disney subió a Instagram este domingo, en el marco de la 72 edición de los premios Emmy, los internautas coinciden en que se ve extraña, confusa, pero muy atractiva.

Esta es una serie original de Disney junto a Marvel Studios, y en ella se puede ver a Elizabeth Olsen dando vida nuevamente a Wanda Maximoff (también conocida como Bruja Escarlata), y a Paul Bettany interpretando a Vision.

Welcome to #WandaVision . Coming soon to #DisneyPlus . pic.twitter.com/Kqkf0y0BJa

El clip de la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel sitúa a sus protagonistas en los años 50, viviendo una vida aparentemente perfecta. Son un matrimonio feliz que, a veces en blanco y negro, a veces a color, cuida de sus dos bebés, cena con sus vecinos y disfruta de una vida acomodada. Sin embargo, los personajes parecen no saber cómo llegaron allí.

En el video también aparece Kathryn Hahn, que intepretará a un enigmático personaje que esconde muchas sorpresas. Por el momento se desconoce qué personaje encarnará la actriz. “¿Estoy muerta? Porque tú sí”, le dice a Visión. “No somos la típica pareja, ¿no crees?”, pregunta Wanda al final del clip. “Creo que eso nunca se ha puesto en duda”, responde Visión.

#WandaVision, an Original Series from @MarvelStudios, is coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/RF6vEOtKXj

