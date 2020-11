El particular estilo vocal y su apariencia andrógina han hecho que la cantante LP rompa estereotipos en la industria musical al ir en contra de los preceptos establecidos para las mujeres en el medio artístico.

Laura Pergolizzi, nombre de la cantante, alaba y se une a todas las mujeres que salen a la calle, alzan la voz y exigen el paro a la violencia hacia su género.

“He visto movimientos en todas partes del mundo, es grandioso. Es increíble, hace poco en Polonia todas las chicas salieron a la calle a expresar lo que podían hacer o no podían hacer con sus cuerpos; no es problema de nadie, es uno, y ni siquiera es un problema; es triste porque está ocurriendo, pero a la vez es increíble ver cómo se fortalecen y cómo se unen. Y hay que estar unidas”, comentó en conferencia de prensa la neoyorquina.

Para la cantante es importante que las mujeres rompan con estereotipos y que al igual que ella lo ha hecho, cada mujer sea y haga lo que quiera ser.

LP se une a la ola de artistas que se presentan en shows virtuales denominados Irrepetible y será mañana cuando ella se presente a través de la plataforma Ticketmaster Live; adelantó que además de interpretar sus temas conocidos también se escuchará alguna canción de su nuevo álbum How low can you go.

“Me encanta y emociona que existan este tipo de nuevos formatos streaming, me gusta cantar en vivo pero ahora no es posible. Creo que es complicado transmitir la energía a través de este formato pero intentaré llevar la energía por medio de las pantallas, y hacer que la gente se emocione, al igual que sucede cuando cuando uno está en un concierto presencial”, señaló.

La cantante detalló que decidió aceptar este concierto porque sabe que sus fanáticos mexicanos son muy entregados y por ello desde la primera vez que pisó un escenario sintió una conexión especial con los fans del país.

“Me encanta que haya por lo menos este formato, es muy difícil transmitir la energía que uno siente cuando toca en vivo a través de una pantalla, pero de cualquier forma lo intento. Tenemos que echarle ganas de las dos partes y pienso que lo vamos a lograr”, añadió.

Esta conexión con Mexico hizo que su nuevo material que está a punto de lanzar en plataformas digitales fuera creado en playas mexicanas, hasta donde se resguardó para que la calma del mar y de suelo nacional la inspiraran para componer y poder escribir su música.

“Fue increíble grabar y componer mi más reciente música desde San José del Cabo, en México, que incorpora inevitablemente todas las cosas de este país; tengo una gran conexión con México, su música. seguramente tendré que regresar, ahí está bien donde grabé los últimos dos videos y el que saldrá mañana”, expresó.