Metallica prepara un gran proyecto para celebrar los 30 años de su disco homónimo, también conocido como “The Black Album”. En este proyecto musical participarán más de 50 artistas, sin embargo, varios fans están decepcionados de algunos de ellos, como es el caso de J Balvin, Miley Cyrus y Mon Laferte.

La banda de metal relevó el proyecto The Metallica Blacklist el cual incluirán 12 canciones que componen el disco original como son: Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters.

La producción musical tendrá la particpación de Royal Blood, St. Vincent, Miley Cyrus, Weezer, Mac de Marco, Ghost, Dave Gahan (Depeche Mode) y Volbeat, entre otros.

Sin embargo, los que llamaron más la atención de los usuarios de redes sociales fueron los artistas latinos, ya que en su mayoría no son relacionados con la banda, ni con el género.

Mon Laferte estará en esta reedición con una versión en español de “Nothing Else Matters”, en tanto, Juanes hará lo propio con “Enter Sandman”, el reggeatonero J Balvin con “Wherever I May Roam”, mientras que el dúo Ha*Ash y el mexicano José Madero ex miembro de Pxndax, con “The Unforgiven”.

Los internautas también criticaron duramente la participación de Miley Cyrus, quien lanzó la nueva versión de “Nothing Else Matters” junto a Elton John, el chelista Yo-Yo Ma, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Robert Trujillo, actual bajista de Metallica.

Las ganancias de la nueva edición de “Black Album” serán para la fundación de Metallica, All Within My Hands, la cual busca crear comunidades sostenibles apoyando la lucha contra el hambre y la educación de la fuerza laboral.

Además, este nuevo proyecto se lanzará el próximo 10 de septiembre e incluirá demos, así como versiones alternativas y en vivo de estos temas.