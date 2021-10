¡Y han vuelto! Kim, Khloe y Kourtney Kardashian han regresado al ruedo y se encuentran filmado un nuevo reality show.

Luego de que anunciaran este año que Keeping up with the Kardashian´s habría llegado a su fin, las hermanas se encuentran rodando para su nueva serie en Hulu.

Las hermanas fueron vistas en Lucky’s en Malibu luciendo atuendos increíbles y listas para regresar a la acción.

Si bien aún no se sabe exactamente de qué se tratará la nueva serie, el rodaje comenzó y las imágenes generan cierta expectativa entre los fanáticos de las Kardashian – Jenner.

En junio del año pasado, Kim Kardashian anunció que el show que habían mantenido por más de una década estaría llegando a su fin.

Después de 20 temporadas y 14 años en la cadena ‘E!’, Keeping up with the Kardashian´s habría terminado. Aunque no su carrera en los realities.

La dinastía Kardashian no estaba lista para abandonar las pantallas de los televidentes y tampoco sus seguidores para dejarlas partir.

Por esto mismo, las hermanas más famosas y glamorosas de la televisión anunciaron que pronto estarían estrenando un nuevo reality a través de la popular plataforma de streaming Hulu.

Probablemente la nueva serie se centre en los acontecimientos vividos por la familia Kardashian- Jenner durante los últimos meses. Entre ellos, seguramente se encuentre el nuevo embarazo de Kylie, la relación de Kourtney y Travis Barker, la separación de Kim, entre otros.

“Este es nuestro próximo capítulo. En el nuevo programa nos verán evolucionar como familia. Los fans quieren que seamos como somos en realidad y así será desde el primer momento”, adelantó Kylie sobre el nuevo show.

“Todos ellos se han involucrado emocionalmente en nuestro viaje, al igual que nosotras. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero ‘spoiler’: estaremos fabulosas y todo el mundo lo verá”.

Además, Kim admitió que este nuevo reality mostrará que más allá de la fama, son una familia común y corriente.

“Creo que durante muchos años intentamos probar que somos cool y que queríamos ser famosos. Ahora, el show muestra que somos normales, que somos como cualquier familia.”

El nuevo reality aún no tiene fecha de estreno ni nombre oficial, aunque ya estamos ansiosos por ver más del clan Kardashian – Jenner.