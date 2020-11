En la edición número 21 de los Latin Grammy Award, pese a las dificultades que surgieron por el COVID-19 los premios se realizaron en Miami, Estados Unidos donde mostraron una versión totalmente diferente a la que los artistas y espectadores están acostumbrados.

El formato de alfombra roja a la que están acostumbrados los espectadores de los premios cambió totalmente, con los protocolos de seguridad sanitaria y sin un gran número de espectadores, los artistas asistieron al evento donde tuvieron que mantener su sana distancia para ofrecer entrevistas y fotografías a la prensa.

Carlos Vives fue nominado a Mejor álbum en esta edición 2020. Asistió de manera virtual junto con Claudia Elena, desde su hogar y, en compañía de su familia y amigos, montaron una escenografía alusiva a la alfombra roja de los Latin Grammy con la frase “Columbiana” el nombre de su álbum nominado en los premios.

En la presentación del evento, la actriz mexicana Yalitza Aparicio fue una de las conductoras de la edición 21 de los Latin Grammy. Aparicio mostró 3 cambios diferentes de vestuario a lo largo de la noche, destaca que para la alfombra roja usó un vestido color rosa mexicano, para la entrega de los premios usó un vestido color y por último, al finalizar la transmisión vistió un vestido corto color azul.

Sebastián Yatra llegó al evento con un traje de la marca Dolce, color vino en su totalidad, vistió pantalones cortos, zapatos y una joya decorativa de color dorado en forma de corazón a la altura del pecho del lado izquierdo. Colaboró con Guaynaa para interpretar su tema “Chica Ideal”, además el interprete de “Chicarrón” fue nominado a la mejor interpretación urbana.

Por su parte, Camilo fue nominado en seis categorías diferentes en los Latin Grammy 2020. Sus atuendos fueron predominantemente de color negro, para su presentación en el escenario usó un conjunto holgado de mangas cortas junto con Pedro Capo.

“Pensé que sería una canción muy personal, pero terminó significando mucho para muchísimas personas y estamos felices” fueron las palabras de Camilo sobre su tema “TUTU” interpretado junto con Capo. Canción que lo llevó a ser nominado en los premios y obtener el premio a mejor canción Pop.

vistió un traje blanco con detalles en rojo esto en alusión a su tema de sunominado aquien compitió conen la misma categoría. Para sorpresa de muchos, el ganador fue J Balvin, quien ademáspor obteneren los premios, esto por sus álbumes “Colores” y “Oasis”.llegó con un traje de la marca Dolce, color vino, pantalones cortos y una joya decorativa de color dorado en forma de corazón. Para el momento de su presentación optó por usar una chamarra plateada que destacó en el escenario, junto con unos pantalones color negro. Su tema “Chica ideal” fue parte del espectáculo de la noche de los Grammys.Para lasalió el nombre de la argentina, cantante compositora que ha puesto en marcha sus proyectos musicales que la llevaron a ser nominada en esta categoría. Sus obras son una fusión de hip-hop, soul, trap y jazz., con sus típicas gafas de sol y su saco, salió al escenario de Miami para cantar en los Latin Grammy. HDestacó la importancia que tiene la música en tiempos de crisis:“Yo no puedo imaginar un mundo sin música” fueron sus palabras para dedicar la canción “I Believe That We Will Win”.