Mientras que a Sarita, la hija menor de José José, le pareció una buena idea compartir una serie de fotografías de antaño junto al “Príncipe de la canción”, los cibernautas no perdieron la oportunidad de recordarle que no es querida ni bienvenida en México.

Sarita posteó tres instantáneas junto a sus padres, en una de ellas José José le está enseñando a tocar el piano.

“Extrañando a mi maestro 9.28.19”, se lee.

En la segunda fotografía, ella y su padre aparecen muy sonrientes.

“Extrañando a mi mejor amigo y las mejores risas de mi vida 9.28.19”, escribió junto a la foto.

En una tercera instantánea, José José carga con sus dos manos a la pequeña Sarita.

“Vivirás en mi gracias a la música y los recuerdos. Te amo y te extraño demasiado Otousan. Gracias por ser mi maestro de vida”, se lee en el mensaje que acompaña a la fotografía.

La ola de comentarios negativos no tardó en llegar, cibernautas calificaron a Sarita de hipócrita y mala hija, y le recordaron el escándalo en el que se convirtió la muerte de José José y la entrega de sus restos a sus dos hermanos, José Joel y Marysol.

Además, muchos aprovecharon para reprocharle que los restos de “El Príncipe” hubieran quedado separados, todo por “un capricho” de ella.

“José José te guste o no, tiene una gran historia musical, tuvo una gran familia junto a la señora Anel y sus 2 hijos…ya después fueron tu y tu mamá. Y acá en México no eres bienvenida”. “Qué barbaridad como puede decir eso cuando ni siquiera pudo cuidar de su Padre Dios la perdone x tener mal corazón México jamás la olvidará lo que le hiso a su papá”. “Hija de Judas”. “Ya ni publiques en español mija…eres gringa, creciste en gringolandia y solo los gringos te apoyarán…no tienes nada que hacer en México”. “Los mejores dolares de tu vida”. “Y sigues comezón? Sigue ordeñando la vaca de oro…chale no tienes llenadera”, se lee entre los muchos comentarios.

Hace unos días, que José José cumplió su primer aniversario luctuoso, Sarita rompió en llanto al recordar a su padre; por supuesto que también le llovieron las críticas.