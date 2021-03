La película que unió a Michael Jordan con los Looney Tunes tendrá su secuela en julio de este año

En julio de 2021 los fanáticos de Space Jam 2 se agolparán en los cines para poder disfrutar de la segunda entrega de esta saga que une a tres generaciones. Abuelos, padres y nietos podrán divertirse con lo que será la sensación de este año en las principales salas porque Bugs Bunny, el Pato Lucas y todas las estrellas de los Looney Tunes vuelven a conformar un equipo de baloncesto en el que incluirán en esta ocasión a LeBron James.

Leermás...

La saga que se estrenó en 1996 con Michael Jordan como figura excluyente tendrá ahora a la estrella de Los Ángeles Lakers en el Tune Squad, como se conoce al equipo de los dibujos animados de la Warner Bros. Además, el director de la cinta es Terence Nance, creador de Random Acts of Flyness para HBO y conocido por su filme experimental The Oversimplification of Her Beauty.

Este jueves, la revista Entertainment publicó algunas imágenes de lo que será el film y el cuatro veces campeón de la NBA habló sobre su experiencia: “Es algo que Mike creó y es suyo. Lo tomé con mucha responsabilidad”. Además, reconoció que se sintió como un niño por momentos: “Tuve ese momento asombroso, como, ‘Mamá, estoy haciendo esto. Realmente estoy filmando Space Jam’”.

En las imágenes se ve lo ve también al actor Don Cheadle, conocido por su interpretación de James Rhodes en las películas de Iron Man y Avengers, pero se guarda el misterio sobre qué otras estrella de la NBA aparecerán en la cinta, aunque algunas filtraciones permitieron anticipar la presencia de Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard y Kyle Kuzma.

La trama de Space Jam: a new Legacy aún es un misterio. En la original Jordan era fichado por los Looney Tunes para enfrentar a un grupo de extraterrestres que querían quedarse con el universo animado y secuestras a sus personajes para forzarlos a trabajar de por vida en un circo. Hasta el momento se desconoce si estos simpáticos monstruos de colores regresarán para arruinarle la vida a Bugs Bunny y sus amigos o si habrá otro villano.

Lo que si se puede apreciar es un sustancial cambio en el diseño de la nueva equipación, en la que predomina el color verde y la clásica marca de los dibujos animados. Dicho logo se comparte entre la camiseta y los pantalones cortos. ¿Un detalle saliente? Se puede ver el 6 en el costado izquierdo de la pierna izquierda de James, por lo que se presume que fue el número elegido por el tres veces campeón de la NBA.

Es importante recordar que la película se filmó a mediados del 2019. Una vez que los Lakers de LeBron no pudieron clasificar a los playoffs en esa temporada, el ex jugador de jugó en los Cleveland Cavaliers y Miami Heat, aprovechó el tiempo libre para entrenarse en la casa de Jimmy Goldstein, un gran fanático de la franquicia californiana y de la liga -según él presencia 100 partido por temporada-, que tiene residencia en Beverly Hills. La mansión, que fue construida en 1963, es muy famosa en los Estados Unidos por haber servido como locación para la filmación de varias películas de Hollywood como Los Ángeles de Charlie y El Gran Lebowski, entre otras.

El otro misterio es saber si esta segunda parte también será un éxito de taquilla, ya que la original recaudó más de 200 millones de dólares cuando tuvo al legendario número 23 de los Chicago Bulls como artista estelar y quién sabe, tal vez él vuelva para estar en alguna escena.