Un cuidador de leones perdió uno de sus dedos, luego de molestar a un león enfurecido que estaba detrás de una reja, hecho que quedó grabado por los visitantes del zoológico, quienes poco pudieron hacer para ayudar al protagonista de la grabación.

El video se hizo viral en las últimas horas, tan sólo en Twitter cuenta ya con más de 4 millones de reproducciones. En las imágenes se observa cómo el hombre en cuestión molesta al felino en repetidas ocasiones.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

