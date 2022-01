Batgirl comenzó a rodarse hace poco tiempo con Leslie Grace a la cabeza del elenco dándole vida a la heroína, Barbara Gordon. Si bien la actriz fue vista en el set de filmación usando una remera del Gotham City Police Department, no había una imagen clara de su personaje, al menos hasta el día de hoy. La misma Leslie compartió en sus redes sociales la primera imagen de Batgirl que muestra la influencia de las novelas gráficas.

Juzgando por la foto, parece ser que el outfit de la heroína de Gotham es sacado de la era “Batgirl of Burnside” de las tiras cómicas. Grace aprovechó y compartió en su posteo una frase directa de Batgirl: Year One, que ofrece una mirada interesante sobre la mentalidad de Barbara Gordon. “Uso sus expectativas contra ellos mismos. Esa es su debilidad. Que me subestimen. Cuando su guardia esté baja y su orgullo arriba, patearé sus traseros”, dice.

Batgirl llegará a HBO Max

Esta semana la película agregó a Rebecca Front, Corey Johnson y Ethan Kai al elenco. Sin embargo, no se sabe a qué personajes interpretarán. J.K. Simmons retorna como el padre de Barbara, el comisionado James Gordon. Michael Keaton aparece como Batman y Brendan Fraser será el villano del film que se trataría de Firefly, un piromaniaco psicótico que quiere ver arder el mundo.

También sonaron rumores, a partir de una imagen de producción, que ubican al clásico villano de Batman, Hugo Strange, en la película. Este personaje debutó en las novelas gráficas incluso antes que el Joker y Catwoman. Se trata de un psicólogo brillante que tiene una venganza jurada contra el Caballero de la Noche y es uno de los primeros villanos en descubrir la identidad secreta de Bruce Wayne.

Batgirl se está rodando actualmente con el objetivo de estrenarse en algún momento de 2022 a través de la plataforma de streaming HBO Max, como todo el contenido de DC Comics. Los fans del personaje esperan hace mucho tiempo por una versión de Barbara Gordon que esté a la altura de la mitología del personaje en las novelas gráficas y borre el sabor amargo que dejó su participación en la fallida entrada de cine Batman & Robin.