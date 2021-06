Liam Neeson dio vida al maestro jedi Qui-Gon Jinn en Star Wars: La amenaza fantasma, estrenada en 1999. En los últimos meses se ha especulado acerca del regreso del personaje en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+, pero el actor ya ha desmentido los rumores.

El intérprete concedió una entrevista a Jimmy Kimmel, quien le preguntó si estaría en la nueva serie de la saga que se emitirá también en Disney+.

He oído que Ewan McGregor iba a hacer la serie. No, creo que no. No han contactado conmigo. No tienen dinero suficiente”, contestó en clave de humor el actor, que está promocionando su última película, The Ice Road.