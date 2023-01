LIAN! se encuentra preparando lo que será su lanzamiento conformado por dos canciones en español en el género Punk “Parison!” y “Cuerno”, al lado de sus mentores: Emm Silverio, Elliot Justo y Valerie Mella.

@isliann declaró que “Parison!” surgió como una recolección de comentarios de distintos amigos sobre sus experiencias en las fiestas. Mientras que “Cuerno” platicó que iba camino a la playa con su novia y ella le contó que alguien a quien ella conoce le habían pegado cuernos y eso encendió mi creatividad.

“Parison! relata una fiesta que ocurrió en mi cabeza, pues no soy muy fiestero”. “Uno en ella todas las experiencias que me contaron mis amigos”. “En Cuerno es la expresión de alguien que siempre intuyó que su pareja la engañaba, pero no quería creerlo hasta que finalmente lo acepta”, explicó.

Del elemento más novedoso de los sencillos, LIAN! reafirmó “lo novedoso que tienen ambas es que son totalmente en español, ya que mis canciones anteriores habían sido en inglés”.

Los sencillos contaron con la participación de Paul Ureña Emmanuel Silverio y él en la composición; los productores son Elliot Justo y Emmanuel Silverio. Además, Parison! tiene un visualizer realizado por Luis Valdez y Cuerno cuenta con un video lyric creado por LYricvids.com.

@isliann declaró que sus canciones surgen desde lo vivencial. “Me reconozco como un rebelde bien intencionado; quiero que mi experiencia sirva de algo a otros que estén pasando por lo mismo, que muchas veces como jóvenes pasamos callados”. “Por eso el bullying, la soledad y todas las cosas que muchos podemos hacer para calmar ese dolor es parte de lo que cuentan mis canciones, pero siempre con un toque de Esperanza, porque es necesario que todos sepan que de esos estados se pueden salir gracias al amor”. “El amor es capaz de sanar cualquier dolor y de llenar cualquier necesidad, el amor de la familia, de los verdaderos amigos, y de una novia maravillosa”. “En mis canciones siempre habrá esperanza, pero denuncia, quiero ser la voz de todos los que callan”.

LIAN! explicó que en “Warrior” habla de que sin importar el rechazo y las opiniones de los demás, “debemos mantenernos firmes en quienes somos y convertirnos en guerreros para realizar nuestros sueños”.

Mientras que en “What if” se refiere a las enfermedades mentales como depresión y ansiedad que pueden llevar algunos a refugiarse en prácticas nocivas como drogas, cortes y alcohol, las cuales se podrían resolverse con aceptación, inclusión y compañía.

En el tema “Green Eyes” cuenta cómo se sintió cuando se enamoró hace tiempo de una chica de ojos verdes. “Describe las sensaciones que todos pasamos al enamorarnos”.

Al hablar de sus metas, @isliann comentó que su meta principal desde niño es ser feliz y hacer felices a todos los que toque con su música. De igual manera crear una fundación que trabaje el bullying, la inclusión y la aceptación.

“Sueño con un mundo en donde no seamos juzgados por lo que tenemos, sino por quienes somos en nuestra esencia”, añadió.

LIAN! contó que, desde muy niño, la música ha sido esa pasión que lo mueve a tal extremo que a los cuatro años Santa le dejó una batería en el árbol de Navidad. “Volvía locos a mis padres haciendo música con cualquier cosa, especialmente en el carro, y fue así como conocí a Wellington Valenzuela, ese gran maestro, amigo cercano, que siempre llevaré en mi corazón, nos hicimos panas y solo nos soltamos cuando el decidió sin mi permiso, irse al Cielo, recuerdo que me iba de viaje y pase camino al aeropuerto a verlo y me repitió nuestra frase de batalla: “somos los mejores y no tenemos miedo”, horas después en Seattle me enteré que se había ido para siempre”.

@isliann mencionó “fui introducido al mundo de la percusión por Edgar Molina, mi amor por la batería y percusión fue cediendo a un nuevo amor por la producción musical y empecé a dar pasos como DJ bajo la dirección de Manuel Miller en donde era conocido como el DJ Sparkie, ahí mi pasión creció aún más con la capacidad de crear música electrónica”.

LIAN! recordó que en el tiempo de colaboraciones trabajó con Color Vibe; Ganémosle la Carrera a la Diabetes y Yo también puedo, además de crear música para las funciones de Teatro Escolar como una manera de colaborar y probarse a mí mismo y fue en una entrega que se atrevió a cantar en dúo con una amiga de la escuela. Luego comenzó a componer música y letra para canciones que él interpretaría y así nació el proyecto LIAN!.

“Cuando me di cuenta de que tenía tanto que contar a los demás de cosas vividas y de otras que he sido testigo, por qué con signo de exclamación, porque quiero sumar lo asombroso, lo inesperado, lo que sorprenda agradablemente a todos aquellos que toque con mi música y mi voz”.

@isliann detalló que en su adolescencia fue objeto de bullying de aquellos amigos con quienes había crecido. “En esos años de soledad se forjaron las vivencias que me ayudaron a componer mis primeras canciones”.

LIAN! manifestó que no ha sido fácil su trayecto musical, ya que cuando les dio la noticia a sus padres que quería ser artista, que no quería estudiar una carrera formal, sé que se les cayó el mundo. “No fue fácil, pero con comprensión y negociando ciertas cosas hemos ido reconstruyendo ese mundo caído y ahora tengo en ambos un gran apoyo”.

Para terminar, @isliann añadió “recuerdo que otro tema era ¿por qué punk? A lo que les respondí porque es el género que me gusta, a eso se sumó mi necesidad de romper paradigmas muy establecidos en nuestra familia como los tatuajes, las uñas pintadas de negro son solo algunos de los detalles que hemos ido superando juntos, formas de expresar mi necesidad de que seamos aceptados incondicionalmente y vistos no desde nuestro exterior sino valorados por nuestro interior”.

Redes sociales:

https://www.instagram.com/isliann/

Spotify: LIAN!