Tal parece que las cosas no marchan bien en “Saltadilla”, o al menos así lo señalan los recientes rumores que han tomado fuerza y apuntan a que el proyecto Live-action, de la exitosa serie animada de Cartoon Network, “Las Chicas Superpoderosas”, no está gustando entre los ejecutivos de The CW y corre riesgo de ser cancelado.

Desde el anunció del proyecto en agosto de 2020, diversos señalamientos y dudas sobre la nueva versión de la popular animación saltaron de inmediato, sin embargo, a pesar de ellos, The CW ordenó hacer el primer episodio piloto, pero ahora que se ha concluido su filmación tal parece que el resultado no ha convencido a nadie.

¿Se cancela el proyecto Live-action de “Las Chicas Superpoderosas”?

Según lo difundido por el sitio Variety en Estados Unidos, los ejecutivos de la cadena The CW no estuvieron de acuerdo con el resultado al no ser para nada de su agrado, motivo por el que han solicitado sea grabado nuevamente, asimismo trascendió que los cuatro protagonistas, Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault y Donald Faison permanecen en el show.

Si bien los motivos específicos no se dieron a conocer de manera oficial, en diversos foros web, se han filtrado supuestas partes del guión que serían algunas de las razones por lo que los ejecutivos rechazaron el episodio piloto.

Según estos foros algunas de las razones que orillaron a no aceptar el live action de Las Chicas Superpoderosas, serían que:

Bombón mató a Mojo Jojo

Bellota supuestamente serpia bisexual

Burbuja aparentemente tendría una película para adultos titulada “bubbles on her back”

El humor sería ofensivo para cualquier persona sin importar el contexto

Los personajes se la pasan haciendo bromas sexuales todo el tiempo

El hijo de Mojo Jojo sería el alcalde de Saltadilla

Burbuja soñaba con ser bailarina erótica

Habría turbas contra Las Chicas Superpoderosas debido a la muerte de Mojo Jojo

Ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado de manera oficial pero diversos medios especializados apuntan a que serían parte de los motivos que orillaron a los ejecutivos de la cadena The CW a pedir la refilmación del proyecto.