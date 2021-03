La actriz habló sobre la nueva producción de Alberto “El Güero” Castro y la cual comenzará grabaciones el 16 de marzo

El pasado jueves 11 de marzo se confirmó el elenco para el melodrama “La desalmada”, la nueva producción de Televisa que está lista para iniciar grabaciones. La televisora también dio a conocer que se escogería a Livia Brito en lugar de Anette Michel para el protagónico de la serie.

El nuevo proyecto a cargo del productor Alberto “El Güero” Castro contará con la participación de figuras consolidadas de la pantalla chica, entre quienes se encuentran Marjorie de Sousa, Sergio Basáñez, Marlene Favela, entre otros. Sin embargo, recientemente hubo especulación por saber quién le daría vida al personaje de “Fernanda Linares”, papel que al final le fue dado a Livia Brito.

El mismo día en que se develó el elenco, la actriz cubana dio a la prensa sus primeras declaraciones sobre su regreso a las telenovelas después de meses: “Ya regresamos con ‘La Desalmada’, (…), estoy muy feliz, es una nueva oportunidad, y (estoy) con ganas de empezar otra vez. Siempre doy un año de descanso entre cada proyecto”, explicó.

Livia Brito reveló que no había podido trabajar debido a que se encontraba viviendo con sus papás, pero que actualmente “todo está más ubicado y más tranquilo”; después reiteró que se siente muy feliz por formar parte de este melodrama y de trabajar con todo el elenco, en el cual también se encuentran Marjorie de Sousa y José Ron.

La actriz que se dio a conocer en telenovelas mexicanas por su participación en Triunfo del amor, también informó sobre detalles de la trama de su nuevo proyecto: “Es una historia de una mujer empoderada, pero no se empodera porque ella quiere, sino por la situaciones de la vida. Vamos a estar grabando en Hidalgo, y lugares y haciendas de Puebla”.

Sin embargo, debido a los sucesos con Ernesto Zepeda, el fotógrafo que fue violentado por la actriz cubana, un periodista la cuestionó acerca de por qué decidió romper el silencio hasta hoy, en referencia a que no había dado declaraciones a la prensa: “Chicos, porque no tenía proyecto, por eso, justamente cuando comienzo un proyecto les platico lo que voy a hacer profesionalmente hablando”, respondió la actriz, y se negó a dar declaraciones cuando fue cuestionada sobre el tema.

POLÉMICA CON FOTÓGRAFO

En julio de 2020, la actriz cubana fue acusada junto con su novio de agredir y robar las pertenencias personales de un fotógrafo en una playa de Quintana Roo.

“Livia llegó inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, fue el testimonio que dio Zepeda para Imagen Televisión en el programa Sale el Sol.

Aunque en primera instancia la actriz cubana no dio declaraciones al respecto, después se disculpó y aceptó lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”. También negó el haber hablado mal de México, debido a que el fotógrafo declaró que Livia estaba “harta de los mexicanos”.

La actriz también explicó que se sintió vulnerable tras la manera “tan invasiva” en la que estaba siendo fotografiada y que reaccionó “impulsivamente” por la negativa del periodista de borrar las fotografías: “Se produjo una discusión y reaccioné con una cachetada”. Debido a lo ocurrido, Brito fue reemplazada por la actriz Fátima Molina para el elenco de la telenovela Te acuerdas de Mí.