La agrupación sinaloense Banda MS gana cada vez más terreno en las plataformas digitales y es en el servicio streaming de Spotify donde este proyecto de Sergio Lizárraga, impone su propio récord al registrar a nueve millones de 328 mil 294 oyentes mensuales.

La oficina de la Banda MS señaló que este fervor por la agrupación, nacida en Mazatlán en 2003, también se ha replicado en otras plataformas sonoras a raíz del lanzamiento del álbum acústico “Positivo” el pasado 16 de abril, que en su debut lideró el top de las principales tiendas digitales.

Además, el video “Banda MS habla de Positivo”, que es una entrevista que se hizo especialmente como apoyo a este lanzamiento, se mantiene en el primer lugar en el chart correspondiente de Apple Music.

Esta nueva producción “Positivo” se conforma por 19 temas: “Positivo”, “Mejor me alejo”, “Que fuimos”, “Mi olvido”, “Te amor”, “No me veo con alguien más”, “Tratando de sobrevivir”, “No elegí conocerte”, “Cerrando ciclos”, “Solo con verte”, “A lo mejor”, “Tu postura”, “El color de tus ojos”, “Al despertar”, “Mi mayor anhelo”, así como duetos especiales con “Contacto cero” (Feat. Espinoza Paz), “No me pidas perdón” (Feat. Carlos Rivera), “Quién pierde más” (Feat. Joss Favela) y “Por siempre mi amor”. (Feat. Natalia Jiménez).

Fuente: Informador