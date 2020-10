En los 20 años que Danna Paola lleva de carrera artística, la cantante y actriz confiesa que ha tenido diversas pérdidas físicas y emocionales que, más allá de ensimismarla o deprimirla, la han hecho renacer, madurar y luchar por lo que quiere.

“Perdí a mi abuelo hace cuatro años y para mí y mi familia fue algo muy fuerte pero me dio fortaleza, mi abuelo siempre me decía que fuera fiel a lo que soy y a lo que quiero y así lo he hecho.

“A veces vamos perdiendo cosas y cambiando, eso no es malo, pues te hace madurar y volver a nacer. Para mí, el cambio siempre es una constante”, comentó.

Esa filosofía de vida ha hecho que Danna haya hecho casi de todo: actuar, cantar, ha sido jueza, hecho musicales e incursionado en el mercado europeo como actriz y en el anglosajón con la música, sólo le faltaba ir a la luna, cosa que logró gracias a su participación en “Más allás de la luna”, cinta animada de Netflix que estrena hoy y para la cual escribió e interpretó la canción principal del filme.

La película narra la historia de Fei Fei, una preadolescente inteligente, decidida y enamorada de la ciencia que, tras perder a su mamá y estar desconcertada por la nueva novia de su papá, decide construir un cohete para viajar a la luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa.

“Me identifiqué mucho porque ella va por lo que quiere sin importar lo que la gente le diga, eso me pasó con mi proyecto musical, yo lo estoy llevando y dirigiendo todo a nivel creativo, escribo todo.

“A veces la gente me dice, ‘a lo mejor esto no o por aquí no’, y al final defiendo todo lo que hago y termina funcionando; ser tan aferrada hacia lo que quiero ha hecho que esto funcione”, reconoció la actriz de 25 años, quien admite que Fei Fei le inspiró a crear el tema de la película.