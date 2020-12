El creador de la compañía que lleva su nombre falleció hace 54 años, el 15 de diciembre de 1966

Walt Disney, figura destacada del entretenimiento mundial no escapó a la ola de mitos y leyendas en torno a él y su legado.

El creador de la compañía que lleva su nombre falleció hace 54 años, el 15 de diciembre de 1966 y desde ese lamentable suceso, su compañía se ha transformado, se ha vuelto un gigante del entretenimiento que lo mismo tiene canales de televisión, que Parques de Diversiones, películas de animación, superhéroes y ahora su propio servicio streaming.

Lo cierto es que a la par de este enorme crecimiento monetario y mediático, en estas más de cinco décadas sin Walt, también han surgido cientos de teorías acerca de su nacimiento, crecimiento y muerte, así como su legado. Aquí unos de los más importantes mitos acerca de este empresario conocido como el padre de Mickey Mouse.

¿Walt era de origen latino?

Aunque la biografía oficial de Walter Elias Disney dice que nació el cinco de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois, tras la publicación del libro “Walt Disney: El oscuro príncipe de Hollywood”, la ubicación de su alumbramiento se puso en duda, ya que en el texto el autor menciona que el empresario en realidad había nacido al sur de España, fruto de un desliz de una mujer de nombre Isabel Zamora, quien huyó con el recién nacido a Estados Unidos (Chicago).

Una vez que llegó a este país, la mujer al parecer lo dio en adopción. Aunque Disney siempre lo negó, se dice que él mismo se lo reveló en alguna ocasión al artista español Salvador Dalí.

Pese a todo esto, Walt en su autobiografía nació en Chicago, fruto del matrimonio de Elias y Flora Disney.

¿El logo de la compañía era la firma de Walt Disney?

Aunque por años se ha asumido la rúbrica de la compañía de animación salió del puño y letra de Walt, lo cierto es que esto es difícil de saber si es cierto o no, debido a que el logo que hoy todo el mundo conoce y que aparece antes de que inicie una película de la compañía fue creado en 1984, año para el que Disney llevaba casi dos décadas de fallecido.

Por otro lado se dice que durante su vida, varias personas podían firmar en nombre de él, por lo que saber cuál era la firma del empresario es difícil de saber.

¿Infancia violenta?

Aunque este pasaje en la vida del también dibujante no se toca mucho esta parte de su vida, se dice que su padre, un agricultor, era muy estricto y solía castigar y hasta golpear con un cinturón a Walt y a su hermano Roy, a la par que los hacían trabajar jornadas extensas en el campo. Mientras Roy no aguantó la violencia y abandonó el hogar, no sin antes decirle a su pequeño hermano que “Cuando esté a punto de golpearte -le dijo- agarrale la mano y míralo fijamente a los ojos”. Así lo hizo y aparentemente funcionó, pues se dice que el padre no volvió a pegarle a Walt.

¿No es el padre de Mickey Mouse?

Aunque este personaje fue el que inició todo el imperio de Disney, no fue creado por Walt, el verdadero responsable de la creación de este ratón fue el dibujante Ub Iwerks, quien creó a Mickey luego de que Walt le pidiera hacerlo, esto luego de que el empresario perdiera los derechos de Oswald, el conejo afortunado, que sí fue la primera creación de Disney.

Luego del éxito de este personaje Iwerks sintió que no le daban el crédito que merecía por su creación, razón por la que abandonó la compañía, aunque años más tarde regresó pero no volvió a trabajar en el departamento de animación.

¿Era antisemita?

Tras su muerte, varios colaboradores y extrabajadores de Walt comenzaron a revelar cómo era trabajar con el creador de Mickey y algunos de ellos detallaron un pasaje oscuro en la vida del empresario.

Algunos ilustradores confesaron que su exjefe era un ser machista, racista, misógino y antisemita. Dijo que él no había creado a sus populares personajes y que en la compañía los hombres eran los únicos que podían dibujar, mientras que las mujeres eran las encargadas de ponerles color a lo que los hombres creaban.

¿Fue congelado tras su muerte?

Uno de los mitos más populares que se desataron tras su muerte es el que indica que el cuerpo del magnate del entretenimiento fue criogenización, es decir, que le extrajeron toda su sangre para ser sustituida por un líquido no cristalizable, después lo envolvieron en tejidos especiales y fue introducido en un cilindro metálico con nitrógeno líquido para conservarlo a una temperatura de -196ºC.

La leyenda cuenta que esto lo hicieron para esperar a que la ciencia avanzara lo suficiente para poder devolverle a la vida. Mientras tanto, dicen, ocultaron la cápsula en la que descansaban sus restos mortales bajo la atracción de “Piratas del Caribe” en el parque de atracciones de Disneyland en Anaheim, California.

Este mito ha sido de los más populares y la razón de que conforme pasan los años se mantenga es debido a que existe poca información pública tras la muerte del cineasta.

Lo cierto es que a Walt le hicieron un festejo fúnebre y privado, para después ser incinerado y enterrado en Glendale, donde se erigió un monumento. La hija de Walt Disney siempre ha afirmado que no hay nada de cierto en los rumores de que su padre estuviera congelado.

¿Dejó instrucciones grabadas antes de morir?

Aunque durante años se ha dicho que Walt dejó un video con instrucciones del camino que la empresa tendrían que tomar tras su muerte, esto ha quedado en un rumor, ya que no ha habido indicios de que este filme exista. De hecho, antes de su muerte Disney se encontraba desarrollando diversos proyectos, pero las decisiones empresariales las había dejado en manos de terceros.

Una de las pruebas más reales de que el video no existe radica en que tras la muerte del empresario la empresa pasó por una crisis de la que sólo pudieron salir a inicios de la década de los 90, cuando la empresa resurgió con sus filmes animados.

¿Trabajó para el FBI?

Un mito descabellado es el que cuenta Walt era simpatizante Nazis y que trabajó para el FBI. Así se asegura en la biografía no autorizada “Walt Disney, el príncipe oscuro de Hollywood”, libró que hasta la fecha nunca ha sido desmentido.

Por su parte William Webster, director del FBI entre 1978 a 1987, hace unos años señaló que tras leer todos los documentos entregados por esa oficina no se puede asegurar que Disney fue informante secreto.

Fuente: El Universal