En medio del revuelo de opiniones sobre la ruptura de Christian Nodal y Belinda, que han llevado al cantante a defenderse de los fans de su exprometida, Galilea Montijo y Andrea Legarreta también dieron su punto de vista sobre el fin de uno de los romances más comentados de la farándula mexicana.

Christian Nodal anunció que había terminado con Belinda muy poco antes de la celebración de San Valentín. Su separación ha desatado especulaciones sobre las causas que los habrían llevado a no continuar con sus planes de boda y hasta el momento, la intérprete de “En el amor hay que perdonar” no ha hecho ningún pronunciamiento.

Más allá de hacer un recuento sobre los mejores momentos que vivieron Belinda y Christian Nodal, Galilea Montijo y Andrea Legarreta opinaron en el programa “Hoy” sobre lo que enfrentan los cantantes ahora que terminaron.

Galilea recomendó a la estrella de telenovelas no regresar el anillo de más de tres millones de dólares que recibió cuando se comprometió con el compositor de Sonora.

“Superaron los memes al Super Bowl, había unos que yo decía… le está dando la vuelta a todos lados, que cuál fue el motivo, que, ¿qué pasara con el anillo de los tres millones de dólares? Yo siempre he dicho, los anillos no se regresan, las piedras se quedan, los hombres se van. A mí me pidieron un día el anillo y con gusto y en la cara… lo que se da ya no se quita”